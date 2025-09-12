Advierten por una nueva estafa telefónica que suplanta la identidad de Coopelectric

La Cooperativa informó que se detectaron llamados fraudulentos en los que se solicita un código de WhatsApp por supuestos cortes de energía. Recuerdan que nunca piden este tipo de datos a los usuarios.

Coopelectric emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa telefónica que utiliza la modalidad de “suplantación de identidad” con fines fraudulentos.

Según la Cooperativa, se recibieron consultas de asociados que recibieron llamados en los que una persona se hacía pasar por un representante de la empresa para informarles sobre un supuesto corte de luz programado. Durante la conversación, el estafador solicita un código de verificación que, en realidad, llega al celular del usuario a través de WhatsApp.

Ante esta situación, Coopelectric aclara de forma contundente que la Cooperativa nunca solicita telefónicamente, por mensaje de texto o correo electrónico ningún tipo de código, ni tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.

Por cualquier tipo de consulta o para verificar la veracidad de un llamado, se recomienda a los usuarios comunicarse únicamente a través de los canales oficiales, al Centro de Atención Telefónica al 411666/999, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 14:30 horas.