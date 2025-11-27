El Municipio de Olavarría llevará adelante una nueva edición de la jornada de concientización el próximo domingo 30 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas. El objetivo es promover la adopción de perros adultos alojados en Bromatología.

Olavarría. El Municipio de Olavarría, a través del área veterinaria de la Dirección de Bromatología, anunció una nueva edición de la jornada “Adoptame Olavarría”. La actividad forma parte de la campaña “Querer es Cuidar” y busca fomentar el cuidado responsable y la adopción de animales de compañía.

El evento se desarrollará el próximo domingo 30 de noviembre, en el Parque Mitre, frente al Centro Cultural Municipal “San José” (Riobamba y Belgrano), en el horario de 17:00 a 19:00 horas.

La jornada tiene como principal finalidad visibilizar y dar a conocer a la sociedad algunos de los perros que se encuentran alojados en el predio de Bromatología, luego de haber sido abandonados y rescatados de la vía pública.

El veterinario Agustín Romero, a cargo del Centro Veterinario Municipal, invitó a la comunidad: “Vamos a hacer una jornada de adopción responsable en el Parque Mitre, junto con las protectoras y con escuelas que están trabajando en la adopción responsable de animales de compañía”.

El equipo municipal llevará a los animales, además de fotos y catálogos, para “darle la oportunidad de que tengan un hogar, una casa, donde vivir, donde puedan ser acompañados por tutores responsables”.

Además de promover la adopción de perros adultos, el evento brindará consejos y herramientas necesarias para lograr el bienestar de perros y gatos, y contribuir con la convivencia armónica de los animales y sus tutores en el espacio público.