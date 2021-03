Acusan al intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, de censurar elecciones en Coopelectric

Así lo expresó un vecino de la ciudad a través de una carta abierta dirigida al propio intendente Galli.

La carta completa:

La censura democrática y republicana que usted ejerce bajo el título de intendente municipal del partido Olavarría al no permitir que se realicen las elecciones de delegados, correspondientes al periodo 2020 en la “Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos” (Coopelectric), presupone un acto de extrema vulnerabilidad al proceso y al espíritu democrático que tanto pregona y que tanto le costó al pueblo argentino recuperar.

La censura política que están sufriendo los socios cooperativos al no poder expresarse libremente en las urnas es un atentado directo y sin escrúpulos al alma de la democracia. Un hecho que solo es atribuible a un “dictador”, en tiempo de dictaduras, que en carácter de “pseudo-interventor” posee una intolerancia hacia el pluralismo político y hacia la selección de un órgano democrático mediante elecciones competitivas. Esto demuestra que escondido tras el velo de la pandemia y del covid-19 usted, en carácter de jefe comunal del partido de Olavarría, aplica las mismas políticas y recetas que se aplicaron en momentos oscuros de nuestra historia.

El 9 de noviembre de 2020 el partido de Olavarría pasó a formar parte del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO). Desde esa fecha y hasta el momento se puede observar, en la ciudad y sus localidades, los bares y restaurantes abiertos con gran concurrencia de gente, largas filas en los supermercados, las escuelas abiertas con sus protocolos correspondientes, el transporte público funcionando con total normalidad sin ningún tipo de desinfección y sanitización y el parque Mitre repleto de jóvenes disfrutando de su “Último Primer Día” (UPD).

A su vez, se puede vislumbrar las largas filas en los cajeros automáticos y bancos, los clubes y las canchas de futbol abiertas y funcionando, como también los gimnasios y los eventos recreativos en su totalidad. Sin contar la campaña de vacunación que se está llevando adelante y que significa un movimiento masivo de gente hacia y en los lugares de vacunación, todo bajo un estricto protocolo. Sin embargo, usted no autoriza a que se efectúen las elecciones internas de “Coopelectric” por un presunto “Riesgo Epidemiológico”. No hay que ser un experto en la materia para entender que el riesgo epidemiológico es inexistente frente al protocolo que se le presentó para que se realicen y que usted rechazó. Queda al descubierto que su intención es otra completamente ajena a la democrática y republicana que usted pregona.

La verdadera intención, que se observa, es que al ser usted socio político de la lista amarilla, encabezada por Mario Cura, intenta retrasar las elecciones para dilatar el tiempo de ir a las urnas y poder así ayudarles poniendo a su disposición todo el aparato municipal que cada olavarriense sostiene con sus impuestos.

Cabe recordar que durante la campaña política del 2019, cierre de su primera gestión, la ciudad terminó con un déficit de más de 350 millones de pesos; en igual periodo “Coopelectric” tuvo casi el mismo déficit que fue pagado por todos los socios cooperativos. ¿Es casualidad?

También hay que recordar que el próximo 21 de marzo se realizarán las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) que forma parte de su espacio político, Juntos por el Cambio, y en ningún momento hubo un rechazo o prohibición por un supuesto “Riesgo Epidemiológico”.

El protesorero de “Coopelectric” en 2019, Nicolás Marinangelli, la vocal suplente Amalia Criante y el actual presidente Ignacio Aramburu fueron parte de la lista de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones donde usted renovó su cargo como intendente. Hoy, Nicolás Mariangelli ocupa una banca en el Concejo Deliberante dentro del bloque que usted conduce y es la voz firme de la lista amarilla dentro del cuerpo. Voz y conducción que hasta el momento no han hecho más que actuar, en complicidad con otros concejales, en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos que usted representa. A su vez, el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu está a la espera de acceder a una banca en la cámara de diputados en su carácter de suplente.

De más está aclarar que el INAES en la resolución 1015, publicada en el boletín oficial el 17 de Noviembre de 2020, autoriza la celebración de asambleas presenciales donde rija el D.IS.P.O. cumpliendo con todos los protocolos y exigencias referidas a bioseguridad autorizadas por el ejecutivo municipal, es decir, por usted. Y presuponiendo que irían a votar alrededor de veinte mil socios, cooperativos distribuidos en 24 centros de votaciones, de 8 a 18 horas, el “Riesgo Epidemiológico” sería controlado si se aplican los protocolos correspondientes.

Acercando a la memoria la historia más oscura de nuestro país cuando las instituciones democráticas y republicanas no funcionaban por decisión de “dictadores” que perseguían sus propios intereses y beneficios y los de una minoría se le recuerda que la misma continuidad histórica lo abrazará a usted si no toma en consideración el bien democrático y republicano por sobre sus intereses y beneficios personales y el de una minoría. Recuerde que usted es el intendente de cada uno de los Olavarrienses, lo hayan votado o no: las personas pasan pero las instituciones seguirán en pie, ese debería ser el mayor legado que un hombre o una mujer le puede dejar a una democracia y a un pueblo libre de todo injusticia.

Guillermo Nicolás Pérez

DNI: 28.835.538