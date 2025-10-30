Acuerdo Salarial en Olavarría: Municipales Obtienen Aumentos Acumulativos y Bonos Trimestrales

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) y el Departamento Ejecutivo Municipal cerraron un acuerdo que incluye un incremento salarial trimestral del 7,7% (acumulativo) y el pago de bonos segmentados por tramo salarial y un bono especial de fin de año.
La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) informó que se llegó a un acuerdo salarial con el Municipio que regirá para el último trimestre del año e incluye bonificaciones.
Detalle del Incremento Salarial
El acuerdo establece un incremento en el salario básico de carácter acumulativo para los meses de octubre, noviembre y diciembre:
- Octubre: 2,5% de aumento.
- Noviembre: 2,5% de aumento.
- Diciembre: 2,5% de aumento.
(Nota: La aplicación acumulativa de estos porcentajes resulta en un aumento total del 7,7% sobre el básico al finalizar el trimestre).
Bonos Segmentados (Octubre y Noviembre)
Se acordó el pago de un bono en los meses de octubre y noviembre, con montos segmentados según el salario del trabajador:
|Salario Percibido
|Monto del Bono (por mes)
|Hasta $800.000
|$80.000
|Entre $800.000,01 y $1.500.000
|$60.000
|Entre $1.500.000 y $2.600.000
|$40.000
Bono de Fin de Año
El acuerdo también contempla el pago de un Bono de Fin de Año total de $300.000, el cual será abonado en tres cuotas durante el primer trimestre de 2026:
- Enero: Cuota parte del bono.
- Febrero: Cuota parte del bono.
- Marzo: Cuota parte del bono.