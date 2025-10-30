Acuerdo Salarial en Olavarría: Municipales Obtienen Aumentos Acumulativos y Bonos Trimestrales

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) y el Departamento Ejecutivo Municipal cerraron un acuerdo que incluye un incremento salarial trimestral del 7,7% (acumulativo) y el pago de bonos segmentados por tramo salarial y un bono especial de fin de año.

La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) informó que se llegó a un acuerdo salarial con el Municipio que regirá para el último trimestre del año e incluye bonificaciones.

 

Detalle del Incremento Salarial

El acuerdo establece un incremento en el salario básico de carácter acumulativo para los meses de octubre, noviembre y diciembre:

  • Octubre: 2,5% de aumento.
  • Noviembre: 2,5% de aumento.
  • Diciembre: 2,5% de aumento.

(Nota: La aplicación acumulativa de estos porcentajes resulta en un aumento total del 7,7% sobre el básico al finalizar el trimestre).

 

Bonos Segmentados (Octubre y Noviembre)

Se acordó el pago de un bono en los meses de octubre y noviembre, con montos segmentados según el salario del trabajador:

Salario Percibido Monto del Bono (por mes)
Hasta $800.000 $80.000
Entre $800.000,01 y $1.500.000 $60.000
Entre $1.500.000 y $2.600.000 $40.000

 

Bono de Fin de Año

 

El acuerdo también contempla el pago de un Bono de Fin de Año total de $300.000, el cual será abonado en tres cuotas durante el primer trimestre de 2026:

  • Enero: Cuota parte del bono.
  • Febrero: Cuota parte del bono.
  • Marzo: Cuota parte del bono.
