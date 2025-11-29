El trágico siniestro ocurrió este sábado alrededor de las 14:10 horas en el kilómetro 183 de la Ruta 3, en plena curva del trazado. Una persona perdió la vida en el lugar del impacto, mientras que otra fue trasladada de urgencia con heridas graves.

Un violento accidente entre un camión y un automóvil se registró en la tarde de este sábado, aproximadamente a las 14:10 horas, a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3, en una zona de curva.

Como resultado del impacto, se confirmó el fallecimiento de una persona en el lugar de los hechos. Además, otra persona resultó gravemente herida y fue trasladada de inmediato para recibir asistencia médica.

Fueron convocados de urgencia al sitio del siniestro:

Bomberos Voluntarios

Efectivos de la Policía Vial

Personal de Vialidad

Las autoridades intervinientes se encuentran trabajando en la zona. Las causas que desencadenaron el choque aún están bajo investigación. Se aguarda un parte oficial detallado de las autoridades para ampliar la información sobre las identidades de las víctimas y las circunstancias del accidente.

Foto: Noticias Las Flores