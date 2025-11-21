El siniestro ocurrió este jueves por la tarde. La conductora del Renault Sandero fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, mientras que los ocupantes del vehículo de emergencia resultaron ilesos. La ambulancia se dirigía a un llamado de urgencia.

Olavarría. Un accidente de tránsito se produjo este jueves por la tarde en la intersección de la Avenida Pringles y la calle Bolívar, donde chocaron una ambulancia y un automóvil particular.

El vehículo de emergencia se dirigía a un llamado clasificado como código rojo (urgencia), lo que la obligó a cruzar el semáforo en rojo. Según testigos del hecho, el automóvil particular, un Renault Sandero, no advirtió la presencia de la ambulancia, que circulaba con sirenas y balizas.

La mujer que conducía el Renault Sandero fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” para recibir atención médica, aunque no se precisó la gravedad de sus heridas. Los ocupantes de la ambulancia resultaron ilesos.

El tránsito en la zona fue interrumpido por móviles del Comando de Patrullas para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.