“Acá para jugar, hacer la diferencia y subir de categoría, tengo que ser pivot”

Expresó Nicolás Emmanuel Giménez, jugador del Club Deportivo Libertad de Sunchales; equipo santafesino que milita en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol 2021/2022. En la nota, la palabra completa del interno olavarriense sobre su actualidad en los “Tigres”.

“Nos sentimos cómodos, por momentos jugamos muy buen básquet y por otros momentos tenemos nuestros peores partidos de la temporada. Esto es característico de la madurez del equipo que se esta afianzando en la categoría”, manifestó Nicolás Giménez sobre el presente de Libertad. Además, destacó que “sacando a los cuatro mayores, que son los internos, el resto son todos chicos que vienen de jugar la Liga Nacional con el club ó reclutados; es decir que mucho roce en el TNA (Liga Argentina) no tienen. Por ello, sobre la marcha de los partidos nos vamos acomodando”. Recordamos que el equipo de Sunchales estuvo más de 20 años en la élite del básquet argentino (donde fue campeón en las temporadas 2005/06 y 2007/08) y la última campaña vendió su plaza, retornando así a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Por otra parte y consultado sobre el objetivo de los “Tigres” para la temporada 2021/2022, el pivot de Olavarría dijo que “la idea es poder estar en el pelotón del primero al sexto, más que nada entre el tres y el seis (…) Queremos terminar con un récord positivo. Y si ganamos los juegos que nos quedan de local, que son cinco, vamos a terminar con un balance positivo”. Además, agregó que “ya estamos mentalizados en los playoffs, esperando llegar con un buen ritmo para disputar los mismos”. Actualmente y con un récord de 9 triunfos y 9 derrotas, Libertad se encuentra en la octava posición de la Conferencia Norte de la LAB con un total de 37 puntos (a 9.5 unidades del líder San Isidro de San Francisco, Córdoba).

Mientras que en lo que respecta a su presente como jugador del conjunto santafesino, Giménez expresó que “si bien arranqué medio mal los primeros diez partidos de la temporada; tuve un par de reuniones con los jugadores y el cuerpo técnico para poder yo estar mejor y poder brindarle lo mejor al equipo. Así que decidí salir de la rotación en la titularidad, y le dije al entrenador (Sebastián Porta) que me ponga en la segunda unidad para buscar ese cambio de ritmo que necesito”. En este sentido, remarcó que “acá para jugar, hacer la diferencia y subir de categoría, tengo que ser pivot; cosa que en los últimos tres años estaba haciéndolo más de ala pivot (…) Tengo que hacerme más fuerte, entrenar aún más duro, porque hay pivotes muy fuertes en la Conferencia Norte; donde me cuesta defender algunos, pero con mañas me las estoy rebuscando muy bien. Asimismo, metí muchos cambios principalmente en la rapidez para defender”.

En materia estadística, el interno olavarriense de 28 años y 2.03 metros de altura esta teniendo una temporada positiva en los “Tigres”, promediando 9.6 puntos (con 64.7% de efectividad en dobles), 5.3 rebotes y 1 asistencia en 19.5 minutos de juego por partido.

Por otra parte y sobre cómo se siente en Libertad, Nico Giménez manifestó “estar muy bien y a gusto”. Finalmente, concluyó diciendo que “el club me trata de diez, son muy buena gente, y donde solo me tengo que dedicar a jugar al básquet”.