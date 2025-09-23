Abren la inscripción para el Torneo Abierto de Ajedrez “Sociedad Española 2025”

El certamen, organizado por la Federación de Ajedrez de Olavarría, se jugará a partir del 29 de septiembre en la sede de la Sociedad Española.

La Federación de Ajedrez de Olavarría convoca a todos los ajedrecistas y aficionados a participar en el Torneo Abierto “Sociedad Española 2025”, que dará inicio este lunes 29 de septiembre. El evento tendrá lugar en la sede de la Sociedad Española, ubicada en Rivadavia 3038, y estará bajo la dirección de Eduardo Costilla.

El torneo se disputará en tres categorías distintas para garantizar una competencia equitativa: “Federados”, “Cuarta Categoría Adultos” y “Cuarta Categoría Juveniles”. Todos los certámenes se jugarán bajo un sistema suizo a 7 rondas.

El ritmo de juego para la categoría Federados será de 90 minutos por jugador, mientras que las categorías de Cuarta se jugarán sin control de tiempo. Las partidas se realizarán los lunes y jueves a las 21:00 horas.

El valor de la inscripción es de $5.000, aunque no es obligatorio. Al finalizar el torneo, se realizará una cena opcional durante la entrega de premios, donde se otorgarán distinciones a los mejores de cada categoría.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con el coordinador del evento, Eduardo Costilla, al teléfono 2284 584968.

Premios y distinciones:

Los 5 mejores de la clasificación general.

Los 2 mejores de Segunda Categoría.

Los 2 mejores de Tercera Categoría.

Los 3 mejores de Cuarta Categoría (Adultos).

Los 3 mejores de Cuarta Categoría (Juveniles).