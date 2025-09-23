Abogado Carlos Broitman denuncia irregularidades en el proceso contra Konstantin Rudnev detenido en Argentina

El abogado defensor afirma que no existen pruebas materiales contra Rudnev, detenido desde marzo en Bariloche. La salud del ciudadano ruso se ha deteriorado en prisión debido a enfermedades crónicas y falta de atención médica.

Bariloche, Argentina — septiembre de 2025.- El abogado Carlos Broitman denuncia la falta de pruebas en el caso de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso detenido desde marzo en Bariloche bajo acusaciones de tráfico de personas. Según el letrado, la causa se ha sostenido en irregularidades procesales y no cuenta con fundamentos materiales que justifiquen la prisión preventiva.

Declaraciones del abogado defensor

Tras la última audiencia —que fue aplazada a pedido del fiscal— Broitman declaró que el proceso judicial “carece de evidencias concretas” y que la detención de Rudnev “es una medida desproporcionada e injusta”. Declaración del Dr. Broitman tras la audiencia aplazada

Contexto del caso

Konstantin Rudnev fue arrestado el 28 de marzo de 2025 en Bariloche. La acusación se inició a partir de una denuncia presentada en un hospital estatal, la cual fue aceptada a pesar de carecer de validez formal. Desde entonces, Rudnev permanece en prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson.

Preocupación por su salud

Según su defensa, Rudnev padece enfermedades crónicas que se han agravado durante los seis meses de detención debido a la falta de atención médica adecuada.

Expectativas judiciales

La defensa espera que en las próximas audiencias se evalúen las apelaciones ya presentadas y se reconsidere la prisión preventiva. Broitman subrayó que el proceso “no puede prolongarse indefinidamente sin pruebas”, y solicitó que el tribunal actúe en consonancia con las garantías del debido proceso.