Abierta la inscripción a los cursos de UPAMI Olavarría para el segundo cuatrimestre de 2025

El programa de la UNICEN y PAMI ofrece talleres gratuitos de arte, idiomas, tecnología y estimulación cognitiva para personas mayores. Las clases inician en septiembre y se dictarán en el Centro Cultural Universitario y de forma virtual.

Se ha abierto la inscripción para el segundo cuatrimestre del programa UPAMI UNICEN en Olavarría, destinado a personas mayores afiliadas a PAMI. Los cursos, de tres meses de duración, comenzarán en la primera semana de septiembre y se extenderán hasta noviembre.

¿Cómo y dónde inscribirse?

La inscripción se realiza desde el pasado lunes 25 de agosto por varias vías:

Online: A través del sitio web comunidad.pami.org.ar .

A través del sitio web . Presencial: En el Centro Cultural Universitario (San Martín 1955), de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas, o en la sede de PAMI (Dorrego 2635).

En el (San Martín 1955), de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas, o en la sede de (Dorrego 2635). WhatsApp: Enviando un mensaje al 2284-355976.

El programa también contempla la posibilidad de cupos limitados para personas mayores que no sean afiliadas a PAMI, quienes deben consultar por la disponibilidad.

Cursos ofrecidos en el segundo cuatrimestre

Los cursos, que son gratuitos, se dictarán en el Centro Cultural Universitario (CCU) y en modalidad virtual. La oferta incluye:

Arte, Vida y Reciclado: Miércoles de 14:00 a 16:00 (CCU)

Miércoles de 14:00 a 16:00 (CCU) Estimulación Cognitiva: Martes de 10:00 a 12:00 (CCU) y Jueves de 16:00 a 18:00 (CCU)

Martes de 10:00 a 12:00 (CCU) y Jueves de 16:00 a 18:00 (CCU) Teatro: Martes de 13:00 a 15:00 (CCU) y Miércoles de 15:30 a 17:30 (Virtual)

Martes de 13:00 a 15:00 (CCU) y Miércoles de 15:30 a 17:30 (Virtual) PAMI y la Inclusión Digital – Uso de la App: Lunes de 14:00 a 16:00 (CCU)

Lunes de 14:00 a 16:00 (CCU) Uso Básico de Smartphone: Martes de 16:00 a 18:00 (CCU)

Martes de 16:00 a 18:00 (CCU) Francés Inicial: Martes de 15:00 a 17:00 (CCU) y Miércoles de 13:30 a 15:30 (Virtual)

Martes de 15:00 a 17:00 (CCU) y Miércoles de 13:30 a 15:30 (Virtual) Italiano 1: Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 (Virtual)

Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 (Virtual) Italiano 2: Lunes y Miércoles de 15:00 a 17:00 (Virtual)

Lunes y Miércoles de 15:00 a 17:00 (Virtual) Escritura Creativa: Diario de Experiencias: Miércoles de 10:00 a 12:00 (CCU)

Miércoles de 10:00 a 12:00 (CCU) Filmar tu Historia: Jueves de 14:00 a 16:00 (CCU)

Jueves de 14:00 a 16:00 (CCU) Las Musas en Casa. La historia de nuestros objetos cotidianos: Martes de 14:00 a 16:00 (Virtual) y Jueves de 14:00 a 16:00 (Virtual)

Martes de 14:00 a 16:00 (Virtual) y Jueves de 14:00 a 16:00 (Virtual) Cocinar, Conservar y Compartir Alimentos Seguros: Miércoles de 14:00 a 16:00 (Virtual)

UPAMI es un programa integral de la Universidad Nacional del Centro en coordinación con PAMI, que busca promover el crecimiento personal y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, haciendo de la universidad un espacio de integración y desarrollo cultural.