El Municipio de Olavarría diagramó cinco jornadas gratuitas en el Centro Cultural San José, dirigidas exclusivamente a guardavidas y profesores de educación física de colonias públicas y privadas.

La capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar es obligatoria para la habilitación de estos emprendimientos.

Olavarría. El Municipio de Olavarría abrió la inscripción para las jornadas de capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), destinadas de manera exclusiva al personal que trabajará en Colonias de Verano o de Vacaciones, tanto del ámbito público como privado.

La convocatoria está dirigida principalmente a guardavidas y profesores de educación física, y se recuerda que la presencia de personal capacitado en RCP es un requisito obligatorio para la habilitación de este tipo de emprendimientos.

Las jornadas son organizadas conjuntamente por el Consejo Administrativo de Salud, la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Habilitaciones.

Fechas y Lugar

Se diagramó la realización de cinco jornadas para facilitar la participación de los interesados:

Lugar: Centro Cultural Municipal San José (Riobamba 2949).

Horario: Siempre de 13:00 a 15:00 horas.

Jornada Fecha 1 Miércoles 26 de noviembre 2 Martes 2 de diciembre 3 Jueves 4 de diciembre 4 Martes 9 de diciembre 5 Jueves 11 de diciembre

Se aclara que los participantes deberán concurrir a una sola jornada para obtener la certificación. Cada encuentro tendrá un cupo máximo de 50 participantes.

Inscripción

La inscripción debe realizarse a través del formulario en línea, al cual se accede haciendo clic en el enlace provisto por el Municipio.