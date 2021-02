“A pesar que hubo cosas que influyeron en el resultado, el balance es positivo”

Manifestó el delantero Luciano Rojas sobre la campaña de Racing Athletic Club de Olavarría en el Torneo Regional Federal Amateur 2021 de fútbol. “Luli” -confeso hincha del Chaira- terminó jugando en un buen nivel y siendo el 9 titular del equipo que dirige Francisco “Fatiga” Russo.

“No se nos dieron los resultados, aunque tuvimos buenos partidos; y bueno después hubo cosas que influyeron en el resultado, pero el balance es positivo en lo individual como en lo grupal también”, expresó Rojas. En este sentido, Racing culminó en el tercer lugar de la Región Bonaerense Pampeana Sur del TRFA con un total de 8 puntos (producto de 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, con 8 goles a favor y 8 en contra).

Consultado sobre si sintió que en algún momento del certamen fueron perjudicados, el atacante olavarriense de 26 años afirmó que “en el partido ante Bolívar de local fuimos perjudicados. Creo que si no hubieran cobrado un par de cosas, el resultado era para nosotros”. Asimismo, agregó que “en lo personal enojado porque después de ese partido me informaron, todavía no sé por qué, y no puede jugar el siguiente. Pero bueno, ya pasó”.

Finalmente, y en relación a lo que fue nuevamente vestir la camiseta del Chaira, “Luli” dijo que “me siento muy contento y muy feliz de volver al club que soy hincha”. En su retorno a la institución de “La Estrellita” para jugar el Federal Amateur, Luciano Rojas disputó cuatro encuentros (tres de ellos de titular) y anotó dos goles (ambos a Bella Vista de Bahía Blanca, uno de local y otro de visitante).