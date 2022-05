Expresó Nicolás Emmanuel Giménez, a modo de análisis sobre lo que fue su campaña con Libertad de Sunchales en la Liga Argentina de Básquet 2021/2022. En la nota, la palabra del pivot olavarriense; quien se perdió los últimos partidos del equipo santafesino a causa de una bronquitis severa.

“El cierre de temporada me encontró acoplado muy bien con mis compañeros. Además estaba en un muy buen estado físico, fuerte en lo metal y psicológico. Pero me quedó ese gusto amargo de saber qué hubiera pasado si estaba en condiciones para los últimos partidos; ya que las últimas tres semanas estuve muy enfermo a pura pastillas”, manifestó Nicolás Giménez. Además remarcó que “fue la primera vez como profesional que me perdí varios juegos (cuatro de fase regular y uno de playoff)“.

Asimismo, Nico aclaró que “a pesar de algunas complicaciones, catalogo a la temporada como positiva; ya que terminé rindiendo como yo esperaba, mejorando mis números en porcentajes y minutos, además de en calidad de juego”. En este sentido, el interno de 28 años y 2.03 metros de altura, disputó 37 encuentros con la camiseta de Libertad, donde promedió 10 puntos (con 64% en dobles y 74% libres), 5.2 rebotes y 1.2 asistencias en 20 minutos por partido.

Por otra parte y consultado sobre cómo evalúa la campaña de los Tigres, el oriundo de Olavarría dijo que “se llegó hasta donde se pudo (…) Si los partidos duraban 37 minutos, hubiésemos tenido récord positivo o estado dentro de los cuatro primeros. Pero en los últimos 3 minutos de los encuentros la pagábamos muy caro; y llegamos así a perder entre ocho y diez partidos, que es un montón para este nivel”. Sin embargo, Nico mencionó que “para el club, esta fue una temporada de transición y readaptación a la categoría; con miras a poder luchar por algo en las próximas dos campañas”.

En materia estadística, Club Deportivo Libertad de Sunchales culminó la fase regular de la LAB 2021/22 en el 10° puesto de la Conferencia Norte, con un récord de 12 triunfos y 16 derrotas (47% de efectividad). Luego disputó los playoff de reclasificación ante Villa San Martín de Resistencia, Chaco; donde cayó derrotado por 2 a 0 (0-20 y 83-77).

Finalmente y sobre su futuro basquetbolístico, Nico Giménez expresó que “ahora la idea es retornar a Olavarría y enfocarme en un buen entrenamiento de dos o tres meses, porque vengo jugando de equipo en equipo (…) y esperar a que salga algo acá para la próxima temporada ó en el exterior; ya que están por comenzar las ligas de Uruguay, Chile, Bolívia y Ecuador”.