«A mí y a mi bebé nos mantuvieron en condiciones de tortura». La historia de Elena Makarova, que intenta salvar a su amiga, aún cautiva en Argentina

Esta es la historia de una mujer que sobrevivió — y que ahora grita por todas aquellas a las que obligan a callar. La ciudadana rusa Elena Makarova víctimas del abuso de poder de la fiscalía y la policía de la ciudad de Bariloche (Argentina).

Después de los terribles acontecimientos de marzo de 2025, regresó a Rusia, pero su corazón quedó allá, donde aún sigue su amiga Angelina, arrestada durante un operativo de los fiscales. Desde entonces, no ha tenido contacto con ella.

“Tengo que encontrarla. Ella se quedó allí, y tal vez está sufriendo igual que nosotros”, — dice Elena, conteniendo las lágrimas.

Todo comenzó en el hospital

El 17 de marzo de 2025, en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Elena se preparaba para dar a luz.El parto fue difícil, mediante cesárea. Apenas despertó de la anestesia, no vio el rostro de un médico, sino el de un policía. Sin haber podido siquiera ver a su hijo, escuchó que la acusaban de ser “víctima de trata de personas”.

Así comenzó una pesadilla que duró varios meses. Sin traductor, sin abogado, sin posibilidad de entender lo que ocurría, fue interrogada, intimidada y presionada para declarar contra otras personas — entre ellas su amiga Angelina y un hombre llamado Konstantin Rudnev, a quien, según ella, ni siquiera conocía.

Tres meses de infierno

Después del parto, Elena y su bebé fueron trasladados a un refugio. Luego a otro. Y a otro más.

“Nos lavábamos con un balde. Mi hijo dormía sin cuna. No había pañales, ni jabón, ni leche. Mi bebé no recibía revisiones médicas. Y a nuestro alrededor había mujeres y niños que parecían no estar allí por su propia voluntad.”

Elena afirma haber visto decenas de mujeres y niños angustiados, atemorizados y deprimidos, que podrían estar siendo retenidos contra su voluntad.

Esa imagen la impulsó a hablar no solo por ella, sino por todas las demás.

“No puedo callar. Vi sus ojos. En esos refugios hay personas que sufren como yo sufrí. Necesitan ayuda.”

¿Quién responderá?

Hoy, Elena acusa públicamente a los fiscales Tomás Labal, Gustavo Rivora y Rodrigo Treviranus de maltrato hacia ella y su bebé lactante, motivado —según dice— por ambiciones personales y deseos de fama.

“Violaron los derechos humanos más básicos. ¡Y los derechos de un niño —ciudadano argentino!”

Elena se ha dirigido al fiscal federal Fernando Arrigo, exigiendo una investigación de las acciones de sus colegas y la liberación de todas las mujeres atrapadas en situaciones similares.

Antes de salir de Argentina, presentó a través de su abogado David Malnero una declaración oficial al juez de Bariloche, en la que niega su condición de “víctima” y solicita el cierre del proceso penal en su contra.

Actualmente, Elena y su hijo están a salvo en Rusia.

“Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero encontrar a mi amiga. Y quiero que historias como esta no vuelvan a repetirse. Nunca.”

Llamado a la acción

Elena hace un llamado a todos los que puedan ayudar — periodistas, organizaciones de derechos humanos y de mujeres, Amnesty International, Human Rights Watch, embajadas y activistas sociales.

Pide difundir su historia.

Verificar los refugios donde podrían estar retenidas mujeres y niños contra su voluntad. Exigir a la fiscalía argentina una investigación y rendición de cuentas.

Video de la declaración de Elena Makarova:

https://www.youtube.com/watch?v=CIxGrT1PBDA

Cada publicación puede salvar una vida.f

Cada contacto con los medios es un paso hacia la justicia.

Cada voz es una defensa para quienes no pueden hablar.

Abogado de Elena – Carlos Tomás Beldi

tomasbeldi@hotmail.com

Elena Makarova WhatsApp:

+1 (205) 725-9640