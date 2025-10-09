A los 29 años falleció Cynthiha Micaela Errobidart, vecina del Barrio Jardín

La olavarriense, de 29 años y ama de casa, falleció este 9 de octubre. Sus restos serán inhumados mañana viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con inmenso pesar se comunicó el fallecimiento de Cynthiha Micaela Errobidart, ocurrido en Olavarría el 9 de octubre de 2025, a la joven edad de 29 años.

Cynthiha era ama de casa, nacida en Olavarría y vecina del Barrio Jardín.

Su partida es lamentada por sus padres, sus hermanos, sus amigos y demás deudos, quienes participan su fallecimiento en este momento de profundo dolor.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sin velatorio.

Sin velatorio. Responso e Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, viernes 10 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.