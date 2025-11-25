Se cumplen cinco años del fallecimiento del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de una descompensación cardíaca que derivó en un edema de pulmón.

Hoy, martes 25 de noviembre de 2025, se conmemora el quinto aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el ídolo popular y astro futbolístico que partió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

Maradona murió en su residencia en un barrio privado del partido bonaerense de Tigre, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. El deceso se confirmó alrededor de las 13:10 horas de aquel miércoles, un momento que, como otros hitos históricos, quedó grabado en la memoria de cada ciudadano argentino.

Su pérdida física se transformó en una herida abierta del pueblo argentino, que aún lamenta la partida de su máximo ídolo futbolístico y un icono trascendental de la cultura popular, a nivel nacional y mundial.

Actualmente, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está frenado y a la espera de que se reinicie.